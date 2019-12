Blind: ’We hebben niet veel geluk gehad’

„We speelden best een redelijke wedstrijd. We hebben geprobeerd te domineren. In de tweede helft speelden we goed. Het viel vandaag net niet goed. Zij kwamen er eigenlijk niet aan te pas. ”, sprak Bind voor de camera’s van Veronica.

Neres en Promes

„We hebben veel strijd en passie geleverd, maar de echte mogelijkheden bleven uit”, vervolgde Blind. Ajax moest het doen zonder de geblesseerde bepalende spelers David Neres en Quincy Promes. „Ongetwijfeld heeft dat er wel iets te maken. We weten wat voor een voetballers dat zijn. Het is duidelijk dat je twee spelers van grote kwaliteit mist.”

Ajax pakte tien punten, maar moet zich tevreden stellen met een vervolg in de Europa League. „Het is pijnlijk. We moeten naar onszelf kijken, maar we hebben ook niet heel veel geluk gehad”, vond Blind, die na ruim een uur zich even helemaal niet goed voelde. „Ik was bezig met het spel. Alles was plotseling wazig. Ik zakte even in elkaar. De dokter zei dat ik wit wegtrok, maar die kleur was snel weer terug.”

Zondag AZ - Ajax

Ajax heeft in de Eredivisie drie punten meer dan AZ, zondag opponent in Alkmaar. „We moeten niet vergeten dat er zondag weer een belangrijke wedstrijd wacht. Tegen AZ zullen we er weer moeten staan. Dus iedereen zal dat even voor zichzelf moeten verwerken. En op naar de Europa League dan maar.”

Bekijk ook: Ajax uit Champions League gekegeld

Bekijk ook: Geëmotioneerde Tadic heeft veel pijn

Bekijk ook: Extra tegenvaller voor Onana