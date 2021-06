Nederlandse hockeysters vernederen Spanje en zijn halvefinalist op EK

Na 12 minuten brak Oranje tegen de olympisch kampioen van 1992 de ban en niemand anders dan Eva de Goede verdiende de treffer. De 32-jarige captain testte keeper Maria Ruiz eerst met een lage backhand, kwam weer in balbezit om de bal met een harde veeg via een stick achter de Spaanse goalie te werken.

Voor rust was het duel al beslist, na een fastbreak uit een Spaanse strafcorner waarin Matla het eindstation was (2-0). Nog nooit wist een tegenstander van Nederland een achterstand van twee goals goed te maken sinds de komst van bondscoach Alyson Annan in december 2015.

Het is tekenend voor de nummer 1 van de wereld. De ploeg is zo ongelooflijk ervaren en weet als geen ander wat winnen is. Na de verloren olympische finale van 2016 tegen Groot-Brittannië, na shoot-outs, won Oranje zeven grote toernooien op rij. Het winstpercentage onder Annan: 84 procent.

Bij het vallen van de avond was Nederland vastbesloten om de score uit de openingswedstrijd tegen Ierland te overtreffen (4-0). Dat lukte, dankzij treffers van Lauren Stam, Caia van Maasakker (een fraaie sleepcorner in de kruising), Matla (twee stuks) en Felice Albers. Matla, de spits van Den Bosch, staat na haar hattrick na 80 interlands al weer op 51 treffers. Laura Barrios redde vlak voor tijd de Spaanse eer.