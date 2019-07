Alaphilippe gaat ’grenzen verleggen’ voor het geel

Julian Alaphilippe, voor het laatst in het geel? Ⓒ BSR Agency

BAGNÈRES-DE-BIGORRE - Vol trots vertrekt Julian Alaphilippe vrijdag als laatste van het startpodium in Pau voor de individuele tijdrit in de Tour de France. Hij is de leider in het algemeen klassement, ook na de eerste Pyreneeënrit in deze Tour.