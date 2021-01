Feyenoord verhuurt verdediger aan NAC; PSV ziet trainer Stinga vertrekken

Hendriks speelde bij Feyenoord in het beloftenelftal. De verdediger verlengde afgelopen jaar zijn contract in Rotterdam tot de zomer van 2023.

„Voor mij is het fantastisch”, zegt Hendriks over zijn tijdelijke overstap naar Breda. „NAC is naar mijn mening de grootste club van de Keuken Kampioen Divisie. Ik ben dan ook erg blij om de overstap te maken. Ik ben een fysiek sterke en snelle verdediger die graag wil voetballen. Het is een uitdaging die ik graag aan ga, met name om mij te laten zien op een hoger niveau.”

Stinga verruilt voetbalsters PSV voor Roemenië

PSV heeft afscheid moeten nemen van Ovidiu Stinga. De 48-jarige Roemeen werkte jaren in Eindhoven als assistent-trainer bij de voetbalsters van PSV. Stinga wordt nu hoofdtrainer van de Roemeense club FC Universitatea Craiova 1948, dat ongeslagen aan kop gaat in de tweede divisie.

De Roemeen speelde zelf tussen 1996 en 2001 voor PSV. De 24-voudig international vierde drie landstitels met de Brabantse club. Hij speelde later ook voor Helmond Sport. Stinga sloot zijn carrière af bij FC Universitatea Craiova, de club waar zijn loopbaan ook begon. De Roemeen keert nu als trainer terug in de stad waar hij vandaan komt.

Eind november stapte hoofdtrainer Sander Luiten op bij de vrouwenploeg van PSV. Rick de Rooij volgde hem op, met Danny Koevermans als assistent.