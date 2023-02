Premium Het beste van De Telegraaf

‘Schaatsschoen kapot, kies gebroken door stuk glas en griepverschijnselen’ Marcel Bosker kende ‘bizarre weken’ voor stunt op 5 kilometer

Marcel Bosker verrast vriend en vijand met een zilveren plak: „Ik had vleugels. Het was een rit uit het boekje.” Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - De NK Afstanden in Thialf zijn van start gegaan met een onwaarschijnlijk spektakel op de 5 kilometer. Dat was te danken aan Patrick Roest, Jorrit Bergsma en vooral de schaatser die voor de grootste stunt van de vrijdagavond zorgde: Marcel Bosker. „Ik heb een paar bizarre weken achter de rug”, bekende Bosker na afloop in de catacomben van de Friese schaatstempel, gevolgd door een diepe zucht.