John van Loen wacht hels karwei bij Oost-Europese club in nood

De 57-jarige Van Loen wacht een hels karwei in de voormalige Sovjet Unie-staat. Hekkensluiter Locomotive heeft in achttien duels slechts drie punten behaald. Nummer voorlaatst FC Gagra heeft er halverwege de competitie vijftien meer, maar speelde ook een wedstrijd meer.

Locomotive eindigde in 2001 en 2002 als tweede in de Georgische Erovnuli Liga. Vorig jaar finishte de club als vijfde in de tien teams tellende competitie.

Van Loen staat voor zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal. De oud-prof van onder meer FC Utrecht, Ajax en Feyenoord was in het verleden jeugd- en assistent-trainer bij FC Utrecht en werkte voor diverse amateurclubs. In het seizoen 2014-2015 was hij hoofd jeugdopleiding bij FK Qarabag in Azerbeidzjan.