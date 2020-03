Het lachen vergaat Ronaldinho in gevangenis: ’Primitief en geen enkele luxe’

Nelson Cuevas, de eveneens 40-jarige oud-international van Paraguay, vertelt tegenover het Argentijnse CNN Radio over zijn ontmoeting met Ronaldinho, die hij enkele uren mocht spreken.

Positieve vibe

„Hij is diep bedroefd en totaal ongelukkig op dit moment”, aldus Cuevas. „De gevangenis waarin Ronaldinho zit, is heel primitief en heeft geen enkele luxe. Zijn positieve vibe is helemaal weg, de glimlach die hem zo kenmerkt is compleet verdwenen.”

De Braziliaan zit vast, omdat hij het Zuid-Amerikaanse land met een vals paspoort heeft betreden. De politie in Asuncion, de hoofdstad van Paraguay, pakte - nadat zij getipt werden door de immigratiedienst - de twee op terwijl zij verbleven in een luxueus hotel aan de rand van de stad.

Nelson Cuevas als international van Paraguay. Ⓒ Reuters

Slechte mensen

„Zijn broer Roberto had het contact met de mensen in Paraguay, wat heel slechte mensen zijn”, weet Cuevas. „Zij hebben Ronaldinho er toe aangezet om met een vals paspoort Paraguay in te komen. En hij is echt slachtoffer van deze misdaad, want hij begreep niet wat er gaande was. En dat hij zo goed als onschuldig is, weten de Paraguyaanse autoriteiten ook.”

Ronaldinho en zijn broer zouden op uitnodiging van een lokale casinobaas in het land zijn om zijn boekt ’Genius of Life’ te presenteren en om een gezondheidsprogramma voor jonge kinderen te ondersteunen. De paspoorten zouden ze bij aankomst in Paraguay hebben gekregen. Ronaldinho kon oorspronkelijk Brazilië niet uit, omdat zijn paspoort in 2018 werd afgenomen nadat hij enkele milieuwetten zou hebben overtreden.