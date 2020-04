’Ajax wil nog altijd per direct streep onder Eredivisie’

Dat zegt Edwin van der Sar, Ajax-directeur en columnist van TELESPORT. De voormalig doelman van Oranje geeft daarin ook aan dat het standpunt van Ajax over het al dan niet uitspelen van de Eredivisie, niet veranderd is.

Belletjes van de UEFA

„Hoewel wij per direct een streep onder de Eredivisie willen zetten en de UEFA en de grote clubs de competities willen laten uitspelen, is de sfeer goed. Na het interview van Marc Overmars bij jullie kreeg ik van de UEFA en de ECA wel wat belletjes. Ik heb iedereen uitgelegd dat wij veel minder afhankelijk zijn van de tv-gelden, omdat die hier een stuk lager liggen”, vertelt Van der Sar.

„Het standpunt van de UEFA over het uitspelen van de middelgrote en kleine competities is ook al wat gewijzigd. Van de mogelijke sanctie ’volgend seizoen geen Europees voetbal’ lijkt mij nu geen sprake meer. Dat is ook niet vol te houden als je kijkt in welke situatie we door het coronavirus zitten.”

Ajax is (met nog negen competitieduels op de rol) de koploper van de Eredivisie, waarin zeker tot en met 1 juni niet gespeeld wordt. Premier Rutte komt komende dinsdag (21 april) met een update over de maatregelen die momenteel in Nederland van kracht zijn vanwege het coronavirus.

Vrijdag overleg clubs met KNVB

Donderdag praat vervolgens de UEFA met de aangesloten bonden, waarna vrijdag een overleg tussen de KNVB en de Nederlandse clubs op het programma staat. Aan de hand daarvan wordt waarschijnlijk een definitieve beslissing genomen over de rest van het seizoen 2019/2020. Eerder riepen de burgemeesters al op om tot zeker 1 september een streep te zetten door alle evenementen. Daar zouden ook duels in het betaald voetbal onder vallen.

