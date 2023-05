Enorme rel in vrouwenvoetbal dreigt de WK-voorbereiding Leeuwinnen te verstoren

Het gevolg van het gekrakeel is dat de kans groot is dat Jonker op 19 juni, zijn geplande start van de WK-voorbereiding, elf speelsters moet missen. De clubs van zeven internationals wensen hen niet eerder af te staan, terwijl Jonker het Wolfsburg-trio Roord, Janssen en Wilms en Juventus-speelster Beerensteyn bewust later laat instromen. Zij hebben komend weekeinde nog clubverplichtingen. Wolfsburg speelt zaterdag de Champions League-finale, Juve staat zondag in de eindstrijd van de Coppa Italia.

De enorme wrevel is ontstaan doordat de FIFA met de bomvolle internationale speelkalender van volgend jaar volgens de clubs totaal geen rekening houdt met de fysieke belasting van de topspeelsters, die zowel nationaal als internationaal op clubniveau actief zijn. Dat is al een paar jaar een heikele kwestie.

Woedende clubs

Jonker: „In de maanden februari, april, juni, en, hou je vast, juli, moeten de speelsters nu iedere keer acht dagen vol aan de bak. De landen die zich voor het olympisch voetbaltoernooi plaatsen, spelen acht dagen later zelfs al hun eerste wedstrijd op de Spelen. Waanzinnig.” En die speelsters moeten in september al weer met hun werkgever presteren, voegt de coach eraan toe. „Want de club wil graag de Champions League in.”

De Europese topclubs in het vrouwenvoetbal hebben woedend gereageerd op de plannen van de FIFA, waar de bonden (lees: de WK-landen) op hun beurt weer de dupe van zijn. Jonker: „Zij zeggen: wij geven de speelsters niet op 19 juni vrij, de dag dat wij, net als de meeste Europese landen, met de WK-voorbereiding willen beginnen. Er is zelfs een club die de speelsters niet voor 10 juli wil afstaan… Daarop zijn de bonden naar de FIFA gestapt. Die datum (19 juni) was immers besproken met de coaches en bondscoaches”, zegt Jonker, die geen namen van clubs en de speelsters in kwestie wil noemen.

Deadline 23 juni

Volgens Jonker zijn de gevolgen op vele gebieden groot: „Wij hebben hotels geregeld, spelers geregeld, staf geregeld, tegenstanders geregeld én televisiecontracten afgesloten, enzovoort. We hebben klauwen met geld uitgegeven. En een paar weken voordat de voorbereiding moet beginnen, zeggen de clubs: wij stellen ze niet beschikbaar, we geven ze geen vrij…”

Andries Jonker Ⓒ ANP

Inmiddels heeft de FIFA, de bond die volgens Jonker en zijn collega-bondscoaches verantwoordelijk is voor de commotie, uitspraak gedaan. De clubs moeten de speelsters uiterlijk op 23 juni vrijgeven. „En daar houden de clubs zich dan ook aan”, vervolgt Jonker. „Maar Duitsland had uitgerekend een oefenduel met Vietnam ingepland op 24 juni. Zij willen dolgraag op 20 juni beginnen.

Emoties laaien op

„Het startmoment van de voorbereiding heeft invloed op de belastbaarheid en speelduur van de meiden. Wij spelen op 25 juni een vriendschappelijke wedstrijd (tegen een jongensteam van Volewijckers, red.). Op 2 juli spelen we een officiële interland tegen België, waarin ik maar zesmaal mag wisselen. Vijf meiden moeten dus een hele wedstrijd gaan spelen. Hoe gaan wij dit doen?” Kortom, stelt Jonker: „Het beïnvloedt onze voorbereiding.”

Jonker hoopt dat de zaak op korte termijn wordt opgelost, maar heeft er een hard hoofd in. Waardoor de WK-campagne zo maar met een zwaar uitgedund selectie van start kan gaan. Zegt: „Het is nog niet zo ver. Alleen: er wordt nu al ruim twee weken intensief over gesproken, dit is écht een groot ding in Engeland en Duitsland. De emoties laaien hoog op. Maar als je zo lang met elkaar in gesprek bent, moet er wel een oplossing komen. Dat zou in het belang van de speelsters zijn, want daar is het uiteindelijk om te doen.”

Imago

De rel schaadt het imago van het vrouwenvoetbal, vindt Jonker. „We zouden nu juist de krachten moeten bundelen. Ons moeten afvragen hoe we nu verder gaan met de toekomst van het vrouwenvoetbal? Want dat is waar het eigenlijk om gaat. Het is jammer dat de sfeer die rond een WK moet hangen, nu minder positief is. Terwijl we het vrouwenvoetbal juist een impuls moeten geven. Vrouwenvoetbal is nog zo puur, dat was één van de mooie dingen van de sport en is het hopelijk nog steeds. Met minder ’dingen’ er omheen dan het in mannenvoetbal. Dat is nu even niet zo en dat is écht heel erg jammer.”