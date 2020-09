Ryan en Danzell Gravenberch klaar voor broedertwist op Het Kasteel

Danzell (l.) en Ryan Gravenberch hebben veel zin in Sparta-Ajax. „Mooiste zou zijn als we elkaar ook kunnen kruisen in het veld.” Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Op Het Kasteel van Sparta doet zich zondag een bijzondere situatie voor. Als de thuisploeg stunt tegen Ajax, dan heeft Ajax-speler Ryan Gravenberch (18) daar onbedoeld aan bijgedragen. En Spartaan Danzell Gravenberch (26) is er op zijn beurt mede debet aan als de gasten er met een simpele zege vandoor gaan. „Tijdens de coronacrisis hebben we samen getraind op het veld van TOG, in Amsterdam-Oost, en in het Diemerpark. Ik moest sterker worden en Danzell fit raken”, zegt de jongste van de twee Gravenberchjes aan de vooravond van de broedertwist.