WK voor vrouwen in 2023 naar 32 teams

De 32 landen worden verdeeld over acht groepen. De nummers een en twee van de poules bereiken de achtste finales.

Deze zomer deden in Frankrijk nog 24 teams mee. Slechts acht landen overleefden de groepsfase niet.

De negen landen die interesse hebben om het WK van 2023 te organiseren, hebben nog even de tijd hun zogenoemde 'bidbook' aan te passen. De FIFA wilde niet wachten met het besluit tot uitbreiding. De eerstkomende reguliere vergadering van de FIFA Council is namelijk pas eind oktober in China.