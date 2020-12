Rafael van der Vaart prominent aanwezig bij loting voor WK

„Ik kijk uit naar een spannende race om de dertien tickets”, laat de 37-jarige Nederlander weten in gesprek met de FIFA. Van der Vaart kwam in actie op de WK’s van 2006 en 2010. In de verloren WK-finale tegen Spanje viel de middenvelder in: 1-0.

Vier jaar eerder betrad De Rossi als invaller het veld tijdens de eindstrijd van het WK. In tegenstelling tot Van der Vaart pakte de icoon van AS Roma wel de wereldtitel, met Italië. Frankrijk werd na strafschoppen bedwongen.

Oranje is bij de loting voor het eindtoernooi in Qatar ingedeeld Pot 1. Door deze beschermde status ontloopt Oranje sowieso België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland.