Machtige Max Verstappen heeft smaak te pakken en wint voor het eerst twee keer op een rij

Mercedes-coureur Lewis Hamilton, de grote rivaal van Verstappen, eindigde in Spielberg als tweede. De Brit kwam er eigenlijk de gehele race niet aan te pas en werd op klasse geklopt door zijn dertien jaar jongere concurrent, die inmiddels veertien GP-zeges achter zijn naam heeft staan.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas mocht ook naar het podium. De Fin werd derde. Verstappens teamgenoot Sergio Perez finishte als vierde.

Max Verstappen komt als eerste over de finish. Ⓒ REUTERS

Red Bull heeft nu de laatste vier races gewonnen. Verstappen was eerder ook in Monaco de beste, Perez in Azerbeidzjan. De laatste keer dat Mercedes zich vier keer achter elkaar liet aftroeven was in 2013, het laatste jaar voor het door de Duitse renstal gedomineerde hybride tijdperk begon.

Max Verstappen en Sergio Perez zijn namens Red Bull bezig aan een sterke reeks. Ⓒ BSR Agency

WK-stand

Verstappen ving de race aan met een totaal van 131 punten, 12 meer dan Hamilton. Dankzij zijn overwinning heeft de Nederlander in de WK-stand nu een voorsprong van 18 punten. Hamilton reed in de laatste ronde namelijk nog wel de snelste raceronde, waardoor hij een bonuspunt mocht bijschrijven.

Volgende week komen de coureurs opnieuw in actie op de Red Bull Ring. Op de baan in de Oostenrijkse Alpen won Verstappen inmiddels drie van de laatste vijf races.

Max Verstappen duikt vanaf pole position ook als eerste de eerste bocht in. Ⓒ EPA

Race

Verstappen, die voor de zesde keer vanaf pole begon, hield Hamilton direct na de start prima van zich af. Tot de eerste pitstops ging de Nederlander comfortabel aan de leiding.

In het tweede deel van de race was Verstappen consistent iets sneller dan de Brit, waardoor zijn leidende positie nimmer in gevaar kwam. Twintig ronden voor het einde gaf Mercedes de strijd zelfs min of meer op. Hamilton kreeg toen vanaf de pitmuur toe horen dat het nu het belangrijkste was dat hij de race zou uitrijden.

Max Verstappen heeft inmiddels drie van de vijf laatste races op de Red Bull Ring gewonnen. Ⓒ EPA

George Russell

Voor George Russell waren de druiven zuur in Oostenrijk. De Engelsman van achterhoedeteam Williams was bezig aan een puike race en reed rond op plek acht, maar viel door een dramatisch pitstop ver terug. Uiteindelijk werd hij vanwege een mankement opnieuw naar binnen geroepen door zijn team en moest hij de strijd staken.

Pierre Gasly was zondag de enige andere uitvaller. De Fransman van AlphaTauri liep bij een touché in de hectische eerste ronde schade aan zijn bolide op, waardoor hij het overgrote deel van de race vanuit de paddock moest volgen.

Bekijk hier de uitslag van de race en de WK-stand.