Zakaria Labyad kiest toch voor contract bij FC Utrecht

Labyad, die overeenstemming heeft bereikt met FC Utrecht over een contract voor anderhalf jaar met een extra optiejaar, zal op korte termijn gekeurd worden en is daarna direct inzetbaar.

Labyad traint inmiddels volledig mee bij FC Utrecht. In Italië kon Labyad bij Cremonese en Hellas Verona meer verdienen, maar uiteindelijk laat hij het sportieve verhaal prevaleren.

Zakaria Labyad Ⓒ Matty van Wijnbergen.

Eerder deze week gaf Labyad in een interview met deze krant aan dat hij een keuze moest maken tussen het sportieve verhaal van FC Utrecht en een buitenlands avontuur. „Ik wil dit seizoen nog minuten maken en sta er zeker voor open om voor FC Utrecht te gaan spelen. Ik heb daar eerder anderhalf gespeeld en daar zo’n goed gevoel aan overgehouden. Dat is ook de reden, dat ik Jordy Zuidam (directeur voetbalzaken FC Utrecht, red.) heb gebeld met de vraag of ik daar kon trainen. FC Utrecht is zeker een optie, maar ook het buitenland trekt.”

Met het contracteren van Labyad speelt FC Utrecht ook al in op komend seizoen. Voor spelers als Taylor Booth, Can Bozdogan en Tasos Douvikas is zoveel belangstelling dat de kans groot is dat er komende zomer weer flink gesleuteld moet worden aan het elftal. Labyad is in dat opzicht een ideale speler omdat hij op vier aanvallende posities uit de voeten kan.