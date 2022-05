Slot wilde fans graag prijs geven: ’Hebben er alles aan gedaan’

„Ik denk niet dat ik de enige ben die baalt”, aldus de trainer in gesprek met Veronica. „Dit is een enorme teleurstelling. Als je vandaag weer ziet hoe we worden gesteund, dan had ik de mensen graag een prijs gegeven. We hebben er alles aan gedaan.”

Over de eerste helft was hij duidelijk: „We hielden de bal te lang aan één kant en speelden vaak door het midden. Daardoor kwam Dessers alleen maar in hang- en trekduels. In de rust hebben we aangegeven dat er veel meer ruimte lag dan de jongens dachten. We moesten vaker van kant naar kant spelen, dan zou er ruimte gaan komen. Na rust deden we dat beter. Misschien kwam dat ook gewoon omdat Roma voor stond. Dan komt er automatisch meer ruimte.’

Teleurstelling overheerst

Slot zal pas over een aantal dagen kunnen concluderen of zijn eerste seizoen bij de Rotterdammers geslaagd is. „Dat zijn dingen waar ik de komende dagen aan denk. We hebben een finale gespeeld en we hebben niet gewonnen, dan voel je vooral teleurstelling. Maar ja, het was een heel mooi seizoen. Dit is een geweldige groep om mee te werken. Ik kan me niet één dag herinneren waarop er niet met plezier is gewerkt. Maar uiteindelijk gaat het om de prijzen en dat is vandaag niet gelukt.”