Groenewegen komt opnieuw tekort

Groenewegen werd door teamgenoot Mike Teunissen in de laatste honderden meters perfect afgezet aan de kop van het peloton, maar toen de rappe mannen uit het zadel kwamen om hun laatste versnelling te plaatsen, kon de Amsterdamse spurtbom simpelweg niet volgen. Van dichtbij zag hij hoe Bennett de Belg Jasper Philipsen nog net voor de streep passeerde.

De tweede etappe leidde het peloton over 169 kilometer van Blankenberge naar Ardooie. Groenewegen kwam er maandag in de openingsetappe ook al niet aan te pas. In Hulst bolde hij als zevende over de finishstreep.

In het algemeen klassement heeft Bennett een voorsprong van twaalf seconden op Lukasz Wisniowski van Team CCC. Groenewegen staat achtste. Hij heeft een achterstand van zestien seconden.

Woensdag wacht een rit van 166,9 kilometer met start en finish in Aalter. Opnieuw lijkt een massasprint de meeste aannemelijke afloop.