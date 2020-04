’Stopzetting Belgische competitie geen formaliteit’

„We houden vast aan ons standpunt. Er zal gevoetbald worden. Er zijn drie ploegen die de competitie stop willen zetten”, doelde hij op de top drie Club Brugge, AA Gent en Charleroi. „Deze drie clubs hebben de miljoenenbuit binnen. Maar je moet toch een volwaardige competitie hebben met zestien degelijke ploegen. En wat ga je doen met de claims van de televisiezenders, met sponsors die afhaken en spelers die betaald moeten worden?”

Een flink aantal kleinere clubs vroeg in een open brief ook om de stopzetting van de competitie. „Maar die wisten toen nog niet waar het over ging. Als er een beetje gezond verstand is, gaan we spelen. Maar wel achter gesloten deuren. Ik pleit ervoor om uiterlijk op 1 juli weer te beginnen.”

Begin april besloten de Belgische profclubs de competities in principe niet meer uit te spelen. De definitieve beslissing is echter nog steeds niet genomen. Dat moet maandag gebeuren. In Nederland stelt de KNVB vrijdag de clubs op de hoogte van de afwikkeling van het seizoen dat niet meer zal worden uitgespeeld.