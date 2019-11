Avontuur Maradona (59) bij Gimnasia van korte duur

’Pluisje’ heeft zijn lot verbonden aan voorzitter Gabriel Pellegrino, maar die stelt zich niet herkiesbaar voor de komende verkiezingen bij de club. En dus verlaat Maradona na 1,5 maand de club. Bij de nummer 22 van de hoogste Argentijnse divisie bezorgde hij de club drie zeges en vijf nederlagen.

Eind oktober werd hij nog door tegenstander en de ex-club van El Diego, Newell’s Old Boys , als een god op een troon gezet. Nog voor de wedstrijd zochten duizenden fans van tegenstander Newell’s Old Boys Maradona en de zijnen op in het hotel in Rosario waar het team verbleef voor de wedstrijd. Niet om hen uit te joelen, wel om hun oude held toe te juichen. Ergens halfweg jaren 90 had de grote ster van het WK 1986 immers een handvol wedstrijden gespeeld voor het team. Het open doekje voor Maradona beviel hem prima en daarom kwam hij met een paar teamleden de fans groeten vanop het balkon, inclusief dansje.

Troon

Eenmaal in het stadion werd het nog gekker. Voor de gelegenheid had Newell’s Old Boys immers een speciale troon voorzien voor Maradona, van waarop hij de wedstrijd kon volgen. Compleet met inscriptie ’Dios’. God dus.

’Pluisje’ mocht onder massale media-aandacht op de stoel een handtekening zetten, sprak de fans toe, ontving een clubshirt met zijn naam erop en kreeg gedurende de hele wedstrijd een camera op zich gericht. Diegocam, goed voor 2,5 uur uur beelden van een man die heel geconcentreerd vanaf een troon naar een wedstrijd zit te kijken.

Tot juni was Maradona nog trainer van het Mexicaanse Dorados de Sinaloa, maar daar stopte hij vanwege gezondheidsredenen.

