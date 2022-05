Uitgefloten AZ-held Aboukhlal schittert met shirtactie

Premium Sport

Groots afscheid trio Den Bosch: ’Kijk nou eens om je heen, dit is toch niet normaal?’

De ontlading na het veroveren van de landstitel was zondag gigantisch bij de hockeysters van Den Bosch. Na de laatste zoemer lieten ze zich op het veld vallen, om niet veel later elkaar in de armen te vliegen. „Het is gewoon gelukt”, stamelde Lidewij Welten vlak nadat ze haar laatste rondje over het...