AC Milan verspeelt dure punten bij middenmoter Bologna

Kopieer naar clipboard

Jerdy Schouten strijdt om de bal met Fodé Ballo-Touré van AC Milan. Ⓒ ANP/HH

AC Milan heeft in de Serie A punten verspeeld bij Bologna. Op het veld van de middenmoter werd het 1-1. De formatie van trainer Stefano Pioli staat vierde in de Italiaanse competitie, in punten gelijk met nummer 3 AS Roma.