Superieure koploper Napoli niet langs Hellas Verona in Serie A

Victor Osimhen maakte zijn rentree bij Napoli. De Nigeriaanse aanvaller en topscorer viel ongeveer een kwartier voor tijd in. De verwachting is dat hij dinsdag in de tweede ontmoeting met AC Milan in de kwartfinales van de Champions League weer in de basis staat. Napoli verloor woensdag zonder Osimhen in Milaan het eerste duel met 1-0.

Lazio won vrijdag in de Serie A al met 3-0 bij Spezia. Napoli heeft nog altijd een voorsprong van 14 punten op de achtervolger.

Milan

Ook AC Milan verspeelde punten, bij Bologna. Op het veld van de middenmoter werd het 1-1. De formatie van trainer Stefano Pioli staat vierde in de Italiaanse competitie, in punten gelijk met nummer 3 AS Roma.

AC Milan had midweeks nog de eerste wedstrijd tegen Napoli in de kwartfinales van de Champions League met 1-0 gewonnen. Napoli is de ongenaakbare koploper van de Serie A. Lazio staat op de tweede plaats.

Nicola Sansone zette de thuisclub al in de 1e minuut op voorsprong. Hij schoot van dichtbij raak, na een voorzet van de aan de rechterkant doorgebroken Oostenrijker Stefan Posch. Nog voor rust maakte Tommaso Pobega met een verwoestend schot de 1-1. Jerdy Schouten speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Bologna.

Internazionale

Internazionale heeft opnieuw een nederlaag moeten incasseren in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi liet zich voor eigen publiek verrassen door het gepromoveerde Monza: 0-1. Verdediger Luca Caldirola, die in de jeugd voor Inter speelde, kopte een kwartier voor tijd raak uit een hoekschop.

Bij de thuisclub stonden de Oranje-internationals Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis. De Vrij moest zich aan het begin van de tweede helft geblesseerd laten vervangen. Inzaghi bracht onder anderen Lautaro Martínez, Edin Dzeko en Hakan Calhanoglu in de ploeg, maar ook die vaste krachten konden niet voorkomen dat Inter opnieuw onderuit ging.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De kampioen van 2021 verloor de afgelopen weken ook van Bologna, Spezia, Juventus en Fiorentina en kwam vorige week bij Salernitana niet verder dan 1-1. Inter won dinsdag in de kwartfinales van de Champions League wel met 2-0 bij Benfica. Komende woensdag is de return in Milaan. Met het oog daarop liet Inzaghi enkele basiskrachten tegen Monza op de bank beginnen.

Inter verloor al voor de elfde keer dit seizoen en staat in de Serie A op de vijfde plaats, met 2 punten minder dan AC Milan en AS Roma. De achterstand op koploper Napoli bedraagt maar liefst 24 punten. De top 4 in Italië plaatst zich voor de Champions League.

Bekijk hier uitslagen, stand en het programma in Serie A