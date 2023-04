Superieure koploper Napoli niet langs Hellas Verona in Serie A

Victor Osimhen maakte zijn rentree bij Napoli. De Nigeriaanse aanvaller en topscorer viel ongeveer een kwartier voor tijd in. De verwachting is dat hij dinsdag in de tweede ontmoeting met AC Milan in de kwartfinales van de Champions League weer in de basis staat. Napoli verloor woensdag zonder Osimhen in Milaan het eerste duel met 1-0.

Lazio won vrijdag in de Serie A al met 3-0 bij Spezia. Napoli heeft nog altijd een voorsprong van 14 punten op de achtervolger.

Milan

Ook AC Milan verspeelde punten, bij Bologna. Op het veld van de middenmoter werd het 1-1. De formatie van trainer Stefano Pioli staat vierde in de Italiaanse competitie, in punten gelijk met nummer 3 AS Roma.

AC Milan had midweeks nog de eerste wedstrijd tegen Napoli in de kwartfinales van de Champions League met 1-0 gewonnen. Napoli is de ongenaakbare koploper van de Serie A. Lazio staat op de tweede plaats.

Nicola Sansone zette de thuisclub al in de 1e minuut op voorsprong. Hij schoot van dichtbij raak, na een voorzet van de aan de rechterkant doorgebroken Oostenrijker Stefan Posch. Nog voor rust maakte Tommaso Pobega met een verwoestend schot de 1-1. Jerdy Schouten speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Bologna.

