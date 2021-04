Renners likken hun wonden na zware crash in Scheldeprijs: ’Ben nog vrij groggy’

„Het gebeurde al na 25 kilometer”, zegt de Belgische renner van Sport Vlaanderen-Baloise tegen Het Nieuwsblad.

„Een fikse smak, want we reden toen 60 km/u. Ik voelde mij even mottig, maar de schade valt mee: overal schaafwonden en een gezwollen knie, maar gelukkig geen breuken. Ik was nog helder genoeg om op tv Jasper te kunnen zien winnen. Een mooi einde van een klotedag, al heb ik meer geluk gehad dan Frederik Frison. Dat zag er echt niet goed uit.”

Ward Vanhoof ging ook hard onderuit.

Groggy

De renner van Lotto-Soudal behoort niet tot het trainingsgroepje van De Pannenkoeken, maar komt Philipsen en Vanhoof wel eens tegen op training. Frison zal donderdag niet present zijn langs het Albertkanaal, want hij moest wegens een hersenschudding een nacht in het ziekenhuis van Goes blijven ter observatie.

„Ik ben vrij groggy en heb diverse schaafwonden in het gezicht. Ik ben ook gehecht moeten worden aan de binnenkant van mijn mond, maar mag blij zijn dat ik geen breuken heb opgelopen”, aldus Frison.