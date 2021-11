Huisfotograaf Frits van Eldik pakt uit in aanloop naar climax Max Verstappens titelstrijd

In de Koepel in Breda kunnen race-fans aan de hand van verschillende foto-exposities meer te weten komen over Verstappen en Red Bull Racing. In een speciale audiotour komen anekdotes voorbij over hoe de jonge Max zich ontpopte van talent tot gevestigde naam. Ook kunnen van dichtbij echte F1-bolides en andere race items uit de carrière van Verstappen worden bekeken.

„Op de oude foto’s kun je zien waarom Max zo goed is geworden en waar de basis is gelegd, met name door Jos. Maar je ziet ook hoe dat verhaal samenkomt bij het team van Red Bull Racing die zijn ingericht en in staat zijn de grootste talenten vleugels te geven, met de rol van het Red Bull Junior Team en Toro Rosso (het huidige Alpha Tauri). De expositie geeft dus echt een totaalbeeld van het team en Max”, zegt Van Eldik.