Analyse: Duimen voor fysieke fitheid Memphis Depay en Frenkie de Jong

Door Valentijn Driessen

Memphis Depay gaat zitten en weet hoe laat het is. Ⓒ ANP/HH

Als alle beoogde basisspelers van het Nederlands elftal fit blijven, dan kan Oranje in november vol goede moed afreizen naar het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal maakte een prima indruk op bezoek bij WK-ganger Polen. Met dominant en regelmatig flitsend en offensief combinatievoetbal werden Lewandowski & co lange tijd van het kastje naar de muur getikt. Het resulteerde in twee mooi uitgespeelde doelpunten, een prima overwinning en een goede uitgangspositie om komende zondag ten koste van België de Final Four te bereiken.