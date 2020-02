Coureur Richard Verschoor blijft in Formule 3

De coureur uit Benschop reed ook vorig seizoen in de Formule 3 en eindigde toen als dertiende in de eindklassering. Het hoogtepunt voor Verschoor volgde in november, toen hij als eerste Nederlander de befaamde Grand Prix van Macau op zijn naam schreef.

Verschoor opgetogen

,,Ik ben blij dat ik samen met MP Motorsport en TeamNL mag doorgaan in de Formule 3”, aldus een opgetogen Verschoor, die aanvankelijk nog hoopte op een stoeltje in de Formule 2.

,,Vorig jaar hadden we in de tweede helft van het seizoen een stijgende lijn te pakken, met aan het einde die grandioze zege in Macau. Die lijn wil ik in 2020 doorzetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik voorin kan meestrijden.”

Het seizoen begint in het weekend van 21 en 22 maart, net als de Formule 2, in Bahrein. Daar zijn komend weekeinde ook de voorbereidingstests. Verschoor is inmiddels aangekomen in Bahrein, na een grondige inspectie op het vliegveld. Ook in Bahrein waart het coronavirus namelijk rond.

Nog een Nederlander

Naast Verschoor rijdt er met Bent Viscaal nog een Nederlander in de Formule 3, eveneens voor MP Motorsport.