Supertalent stuit op hetzelfde probleem als Dylan Groenewegen Krijgt sprintkanon Kooij ooit kans in grote ronde bij klassementsploeg Jumbo-Visma?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Olav Kooij verloor vrijdag zijn groene puntentrui. Ⓒ ANP/HH

UMM AL QUWAIN - De ervaringen die Olav Kooij in deze UAE Tour opdoet, zijn onbetaalbaar. In de vierde rit scheurde de 21-jarige renner naar plek twee, om een dag later ’sprintles’ te krijgen van Dylan Groenewegen. In meerdere opzichten kan Kooij leren van zijn voorganger bij Jumbo-Visma, die eind 2021 vertrok naar Jayco AlUla, omdat zijn kansen op deelname aan een grote ronde afnamen. Het sprinttalent stuit op hetzelfde probleem bij de Nederlandse topformatie, want ook hij staat ondanks zijn progressie (nog) niet opgesteld in een van de drie Grand Tours.