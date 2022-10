Periodetitel voor Heracles, uitvak in Tilburg ontruimd

De Almeloërs degradeerden afgelopen seizoen net als PEC Zwolle en Willem II uit de Eredivisie. De drie clubs hebben als doel om direct weer terug te keren op het hoogste niveau. De nummers 1 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie promoveren rechtstreeks. Aan de play-offs, waarin om één plek in de Eredivisie wordt gestreden, mogen onder meer de vier periodekampioenen meedoen.

Heracles staat na de eerste periode van tien wedstrijden aan kop met 25 punten. PEC Zwolle verloor met 3-0 bij FC Dordrecht en bleef op 20 punten staan. Volgende week treffen de nummers 1 en 2 van de ranglijst elkaar in Zwolle.

Onrust in Tilburg

De wedstrijd tussen Willem II en FC Den Bosch in de Eerste Divisie is na een kleine 17 minuten stilgelegd. De reden was het onophoudelijke vuurwerk dat uit het vak met de aanhang van Den Bosch op het veld neerdaalde. Na een onderbreking van 80 minuten zal de wedstrijd toch weer worden hervat.

De speaker had al vroeg in de wedstrijd op verzoek van arbiter Martin Perez meegedeeld dat het duel afgeblazen zou worden als het vuurwerk aan zou houden. Aan die oproep werd geen gehoor gegeven. Het duel zou alleen verder gaan als het uitvak helemaal ontruimd kon worden. Na een half uur gingen vier van de elf bussen met fans richting Den Bosch. Een van die bussen moest onderweg een noodstop maken. De laatste fans gingen pas weg nadat er een extra peloton ME was aangerukt.

Vuurwerk vanuit het uitvaak. Ⓒ ProShots

Ruim zeshonderd supporters van FC Den Bosch woonden de streekderby bij. Het was de eerste confrontatie tussen beide ploegen na het duel in 2012 in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Dat liep ook al uit de hand. Bij die gelegenheid werd een voedselkraam door Bossche fans geplunderd. Die gooiden zelfs een koelkast op het veld. De Bosschenaren verloren die beladen ontmoeting.

Bij het staken van de wedstrijd leidde FC Den Bosch met 1-0. Al na 42 seconden schoof Faris Hammouti de bal in het Tilburgse doel. De wedstrijd is momenteel nog bezig.

Beauty Vente

Dirk Kuyt heeft even weer wat lucht bij ADO Den Haag. De trainer won met 1-0 van FC Eindhoven door een goal van Thomas Verheydt. De mooiste goal van de speelronde werd gemaakt in Kerkrade, daar was Dylan Vente met een schitterende halve omhaal trefzeker. Roda JC won de derby van Limburg met 4-1 van VVV-Venlo.