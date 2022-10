Willem II - FC Den Bosch gestaakt: uitvak ontruimd

De speaker had al vroeg in de wedstrijd op verzoek van arbiter Martin Perez meegedeeld dat het duel afgeblazen zou worden als het vuurwerk aan zou houden. Aan die oproep werd geen gehoor gegeven. Het duel zou alleen verder gaan als het uitvak helemaal ontruimd kon worden. Na een half uur gingen vier van de elf bussen met fans richting Den Bosch. Een van die bussen moest onderweg een noodstop maken.De laatste fans gingen pas weg nadat er een extra peloton ME was aangerukt.

Ruim zeshonderd supporters van FC Den Bosch woonden de streekderby bij. Het was de eerste confrontatie tussen beide ploegen na het duel in 2012 in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Dat liep ook al uit de hand. Bij die gelegenheid werd een voedselkraam door Bossche fans geplunderd. Die gooiden zelfs een koelkast op het veld. De Bosschenaren verloren die beladen ontmoeting.

Bij het staken van de wedstrijd leidde FC Den Bosch met 1-0. Al na 42 seconden schoof Faris Hammouti de bal in het Tilburgse doel.