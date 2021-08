FIFA krijgt miljoenen terug uit corruptiezaken

Het geld heeft de Amerikaanse justitie buitgemaakt van bankrekeningen van voormalige bestuurders die betrokken waren en vervolgd zijn voor de corruptie. De miljoenen komen terecht in een nieuw fonds onder toezicht van de FIFA Foundation en zijn bestemd om wereldwijd voetbalgerelateerde projecten te ondersteunen.

„Ik ben verheugd te zien dat het geld dat illegaal is overgeheveld uit het voetbal nu terugkomt en gebruikt gaat worden voor de doelen waar het eigenlijk voor bedoeld was”, reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino. „Ik wil de Amerikaanse autoriteiten bedanken voor hun inzet, hun snelle en effectieve aanpak om deze zaken tot een eind te brengen en voor hun vertrouwen. De waarheid is dat dankzij hun interventie in 2015 we in staat waren om de FIFA fundamenteel te veranderen van een giftige organisatie naar de hoog aangeschreven en geloofwaardige mondiale sportorganisatie nu.”

Infantino zei er verder voor te zullen zorgen dat de fondsen „naar behoren worden gebruikt en voor tastbare opbrengsten zullen zorgen bij die mensen die het echt nodig hebben.”