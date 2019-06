Historisch honkbalduel met Oranje-tintje

Didi Gregorius Ⓒ AFP

De twee grootste rivalen uit de Major League, de hoogste professionele honkbalcompetitie in de Verenigde Staten, staan zaterdag en zondag tegenover elkaar in Londen. Boston Red Sox en New York Yankees spelen dan tweemaal in een uitverkocht London Stadium, de thuishaven van voetbalclub West Ham United. Xander Bogaerts (Boston) en Didi Gregorius (New York) voorzien de eerste Major League-duels ooit die op Europese bodem worden afgewerkt van een Oranje-tintje.