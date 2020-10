’Waanzinnig bedrag voor verkeerde Ajax-aankoop Sean Klaiber’

Over de nieuwe Ajax-aanwinst Sean Klaiber is Driessen uitgesproken. Hij vindt het een verkeerde keuze. Het was volgens hem beter geweest om te vertrouwen op de jeugd. Verweij benadrukt wel dat het een kort seizoen is met veel wedstrijden, waardoor het begrijpelijk is dat er versterking wordt gehaald.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.

In de voetbalpodcast gaat het ook uitgebreid over voormalig PSV-trainer Mark van Bommel. Die moest zich veel te veel bemoeien met allerlei randzaken, waardoor hij minder goed functioneerde als coach. Zo stelt Driessen, die hem uitgebreid sprak. Het interview met Van Bommel is zaterdagochtend te lezen op telegraaf.nl.

En heeft Dick Advocaat er nog wel zin in bij Feyenoord? Dat vragen Driessen en Verweij zich af. Het elftal draait maar matig, en de trainer krijgt niet de gewenste versterking in de aanval.

Verder gaat het over weer gedoe met de VAR, de perfecte start van Ronald Koeman bij FC Barcelona, de eerste selectie van bondscoach Frank de Boer bij Oranje, de loting voor Europees voetbal en het besluit van het kabinet om geen toeschouwers meer toe te laten bij wedstrijden.