Pak de popcorn: Femke Bol treft Sydney McLaughlin-Levrone in Memorial Van Damme

De 23 jaar oude Bol gaat het over een maand op de 400 meter horden opnemen tegen de Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone. Laatstgenoemde atlete liep ooit 50,68 seconden. De beste tijd van Bol op de 400 meter horden is 51,45.

Bol, een klasse apart in de Diamond League, bereidt zich momenteel voor op de WK in Boedapest. De wereldkampioenschappen beginnen over anderhalve week. In Hongarije neemt Bol het op de 400 meter horden niet op tegen McLaughlin-Levrone, die de voorkeur geeft aan de 400 meter.