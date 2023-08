Baanrensters strijden om het brons in finale teamsprint op WK baanwielrennen

Van de vier winnende teams in de eerste ronde hadden de Nederlandse vrouwen de minst snelle tijd, waardoor ze rond 21.20 uur (Nederlandse tijd) gaan rijden tegen China (46,446) om een bronzen plak. In de finale staan de teams van Duitsland en Groot-Brittannië. De Duitse vrouwen, de afgelopen drie jaar wereldkampioen, waren het snelst: 45,988.

In de kwalificaties hadden Lamberink, Van de Wouw en Steffie van der Peet de vierde tijd gerealiseerd: 47,049. De strijd om de medailles begint rond 21.20 uur.

Op de teamsprint starten drie rensters van wie er na elke ronde een afvalt. De derde renster zet na drie rondes de tijd.

Teamsprinters veruit snelste in kwalificatie

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben bij de WK baanwielrennen in Glasgow in de kwalificaties op de teamsprint meteen laten zien wat hun plan is. De zogenoemde ’bullet train’ was veruit de snelste in een tijd van 42,046 seconden.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in actie op het onderdeel teamsprint tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Ⓒ ANP/HH

Australië, dat vorig jaar Nederland na vier wereldtitels op rij onttroonde, was bijna een halve seconde langzamer maar nog wel goed voor de tweede tijd.

Voor de mannen gaat het toernooi vrijdagavond verder met de eerste ronde. Daarin neemt Nederland het op tegen China. Ook de finale is vrijdagavond. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland willen hun hegemonie hoe dan ook herstellen.

