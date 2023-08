Teamsprinters veruit snelste in kwalificatie WK baanwielrennen

GLASGOW - Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben bij de WK baanwielrennen in Glasgow in de kwalificaties op de teamsprint meteen laten zien wat hun plan is. De zogenoemde ’bullet train’ was veruit de snelste in een tijd van 42,046 seconden.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in actie op het onderdeel teamsprint tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Ⓒ ANP/HH