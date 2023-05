AZ ondanks nederlaag nog niet kansloos in halve finales Conference League

Niet dat de finaledroom in het stadion van de ’bubbles’ als een zeepbel uiteen is gespat, AZ maakte in de kwartfinale immers nog een in Brussel opgelopen 2-0 nederlaag tegen Anderlecht in Alkmaar op sensationele wijze goed. Maar West Ham United, de club die afgelopen zomer een slordige 180 miljoen euro spendeerde op de transfermarkt, is geen Anderlecht.

De vraag of David Moyes de wedstrijd serieus benaderde, kon met een volmondig ’yes’ worden beantwoord. De door de wol geverfde Schot stuurde tegen de Alkmaarders zijn sterkste ploeg het veld op, met dien verstande dat Alphonse Areola onder de lat stond. De reservegoalie is wel eerste keus in de Conference League. En hoewel Moyes een dag voor de wedstrijd nog meldde dat Kurt Zouma de clash niet zou halen, verscheen de Franse international doodleuk aan de start.

Opstelling AZ

De opstelling van AZ kende geen verrassingen. Mees de Wit was de logische vervanger van de geschorste linksback Milos Kerkez, de Hongaar die in Rome met een doelpunt en een voorassist van onschatbare waarde was geweest tijdens de 2-1 zege op Lazio. Kerkez is bovendien een pitbull die zijn tanden in een tegenstander kan zetten.

De basiself van AZ. Ⓒ Pro Shots

De ruim 62.000 fans, inclusief de drieduizend meegereisde AZ-getrouwen, zorgden voor een ongekende sfeer in het Olympic Park, waar het luidkeels meegebrulde lijflied I’m Forever Blowing Bubbles voor kippenvel zorgde. Wat een sfeer. Niet alleen voor AZ, maar ook voor de rauwe volksclub uit Oost-Londen was er dagen naar het duel uitgekeken, waarin de gasten zich in de openingsfase niet verstopten en Mees de Wit met iets meer controle het doel van Areola had kunnen bestoken.

Het was echter Mathew Ryan die het eerst in actie moet komen, en hoe. De Australische penaltykoning van AZ tikte met een enorme snoekduik een gevaarlijk schot van de Algerijn Benrahma naast. Vreemd genoeg bleven ’The Hammers’ loeren op Alkmaarse foutjes, in plaats van de AZ’ers bij de strot te grijpen. Pascal Jansen en de zijnen vonden het best.

Dor het lage tempo kwam er zo nu en dan ruimte te liggen op de flanken, vooral de linker. Die opereerde matig. Myron van Brederode speelde plichtmatig en aan De Wit was te merken dat hij amper ritme heeft. Ook was hij na een snelle gele kaart een gewaarschuwd mens.

Tijjani Reijnders opent de score voor AZ. Ⓒ ANP/HH

Reijnders haalt uit

En toen was daar ineens het venijnige schot van Tijjani Reijnders. Van Brederode bracht de bal op, Sven Mijnans schoof de bal in de voeten van Reijnders die uit zijn ooghoeken zag dat Tomas Soucek geen druk op de bal zette. De uithaal van de spelmaker van AZ was hard en er zat een lelijke stuit in, maar Areola mocht zich de treffer aanrekenen: 0-1. De twee supportersvakken met AZ-fans waren in opperste vorm van extase en werden in de rust nog even opgezweept door de doelpuntenmaker.

Bekijk hieronder de treffer van Reijnders.

De tweede helft stond in het teken van overleven. Het eerste kwartier was het betrekkelijk rustig in het olympische bouwwerk, maar toen Jarrod Bowen rakelings naast schoot, werd het steeds luidruchtiger op de tribunes en begonnen de Engelse fans te geloven in een wederopstanding. Helemaal nadat Ryan dezelfde Bowen met een hoge bal per ongeluk een uppercut had gegeven en Benrahma de toegekende penalty verzilverde: 1-1.

De ’stands’ werden bijkans afgebroken nadat Michail Antonio een kwartier voor tijd de 2-1 in de touwen prikte, nadat AZ bij een corner van Declan Rise, de man van 137 miljoen, ongelooflijk slap had staan verdedigen. Dat was schreeuwen om problemen, waardoor de club uit Alkmaar over zeven dagen, net als tegen Anderlecht, een topprestatie moet leveren. Een ’mission impossible’ is dat allerminst.

Basel

FC Basel heeft in de halve finale van de Conference League de eerste wedstrijd tegen Fiorentina, op Italiaanse bodem, met 2-1 gewonnen. De winnaar van het treffen ontmoet in de finale AZ of West Ham United.

Arthur Cabral zette Fiorentina in Florence in de 25e minuut op voorsprong en in de tweede helft kwamen de Zwitsers via Andy Diouf langszij. De 1-0 was saillant omdat Cabral door de Italiaanse club van Basel is overgenomen. Het leek op een gelijkspel uit te draaien, maar in blessuretijd bezorgde Zeki Amdouni de bezoekers een zege.

Wout Burger

Wout Burger, voormalig speler van Feyenoord, werd vlak voor tijd gewisseld. Hij had een kwartier eerder geel gekregen. De 22-jarige Burger speelt sinds 2021 in Zwitserland.

De return in Basel is donderdag. Fiorentina won in 1961 de Europacup II, FC Basel heeft nog geen Europese prijs gewonnen.