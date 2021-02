Grijs haar bij Wim Jonk na krankzinnig slot tegen Jong Ajax

In de Keuken Kampioen Divisie keek de club van Jonk (ex-Ajax) vijf minuten voor tijd nog tegen een achterstand van 0-2 aan. De thuisclub stapte niettemin dankzij een trefzekere eindsprint alsnog als winnaar van het veld: 3-2.

Bij de rust was de stand nog 0-0 in de Noord-Hollandse derby. Naci Ünüvar en Kian Fitz-Jim leken Jong Ajax aan de zege te helpen. Late treffers van Zakaria El Azzouzi (twee) en Samuele Mulattieri gaven het duel echter een verrassende wending. De laatste twee doelpunten van FC Volendam vielen diep in de extra tijd.

Ajax-doelman Dominik Kotarski zit er verslagen bij. Ⓒ BSR Agency

„Hier word je wel gauw grijs van, dat weet ik wel. Alles kan in het voetbal, je moet gewoon doorgaan tot de laatste seconde”, aldus Jonk tegenover sportzender ESPN. „Ik heb als voetballer wel eens een paar van dit soort potjes gezien, maar dat beleef je ook weer anders.”

„Ik kan de Champions League ook nog wel herinneren met Bayern München toen tegen Manchester United. Dat was ook bizar. Dit kwam er dicht bij. Je hebt dan wel geen Champions League gewonnen, maar het voelt wel zo.”

FC Volendam staat op de achtste plaats. Jong Ajax bezet de twaalfde positie.