Bezoekers van blamage AS Roma krijgen ticket voor finale tegen Feyenoord

Op 21 oktober blameerde AS Roma zich in Noorwegen door liefst zes doelpunten te incasseren tegen de huidige nummer 3 van Noorwegen. Het was de eerste keer dat een ploeg onder leiding van trainer José Mourinho zes tegendoelpunten kreeg. Later in het toernooi was Bodø/Glimt verantwoordelijk voor de uitschakeling van AZ.

AS Roma was donderdag bij de laatste vier met 1-0 te sterk voor Leicester City. De eerste wedstrijd in Engeland was in 1-1 geëindigd.

In tegenstelling tot Feyenoord wist AS Roma nog nooit een Europese prijs te pakken.