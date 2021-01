Matthijs de Ligt heeft corona

De 21-jarige Nederlander zit voorlopig in quarantaine, zoals de protocollen voorschrijven bij een positieve test. De Ligt mist sowieso de competitiewedstrijd van komende zondag tegen Sassuolo en het Coppa Italia-duel met Genoa. Of hij op 17 januri kan meedoen in de topper tegen Internazionale is twijfelachtig.

De Ligt moest dit seizoen de start van de competitie al laten schieten door een schouderoperatie. Een kleine twee maanden geleden maakte hij zijn rentree bij de Oude Dame. Sindsdien is de Oranje-international direct weer onomstreden.