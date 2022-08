EK baanwielrennen: Brons voor De Zoete en Eefting

De 23-jarige De Zoete viel als voorlaatste af in de wedstrijd die geruime tijd stillag na een zware valpartij, met wereldkampioene Letizia Paternoster als voornaamste slachtoffer. De 23-jarige Italiaanse ging in het gedrang als eerste onderuit. Het leidde tot een massale valpartij. Paternoster werd minutenlang op de baan behandeld door medisch personeel en vervolgens per brancard afgevoerd.

Na een lange onderbreking ging de afvalkoers verder. Nadat De Zoete was afgevallen, streden Lotte Kopecky en Pfeiffer Georgi om de Europese titel. De Belgische Kopecky pakte het goud, de Britse moest genoegen nemen met zilver.\

Lang beraad

Eefting (32) werd in eerste instantie als vierde geklasseerd op scratch, het onderdeel waarop de renners in totaal 15 kilometer moesten afleggen. De jury zette de Nederlander na lang beraad uiteindelijk toch op de derde plaats neer. De Portugees Iúri Leitao pakte net als in 2020 de Europese titel. Hij nam twee rondes voorsprong en hield dat vast. De Duitser Moritz Malcharek eindigde als tweede, voor Eefting.

De teamsprinters Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland pakten vrijdag goud, de Nederlandse vrouwen moesten op dit onderdeel genoegen nemen met zilver. Vincent Hoppezak won brons op de puntenkoers.

Van Loon strandt in kwartfinale sprint

Voor de Nederlandse baanwielrenner Tijmen van Loon is het sprinttoernooi bij de EK in München in de kwartfinales geëindigd. De 21-jarige Amstelvener, die eerder deze zomer Europees sprintkampioen onder 23 jaar werd, moest het afleggen tegen de Fransman Rayan Helal.

De 23-jarige Helal nam in beide heats op de korte baan van 200 meter in München direct na de start de leiding. Het lukte Van Loon beide keren niet om de Fransman te passeren. De jonge Nederlander mocht op de EK uitkomen op de sprint bij afwezigheid van Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. De nummers 1 en 2 van de Olympische Spelen van Tokio en ook van de EK van vorig jaar in Zwitserland op dit onderdeel deden in München alleen mee aan de teamsprint.

Tijmen van Loon in actie. Ⓒ ANP/HH

Samen met Roy van den Berg pakten Lavreysen en Hoogland vrijdag zoals verwacht het goud. Ze keerden daarna terug naar huis. In de trein zagen ze op een laptop via een livestream de jonge Van Loon in de kwalificatie de vijfde tijd noteren (9,695 seconden). Van Loon mocht daardoor de eerste knock-outronde overslaan. In de achtste finales versloeg hij de Pool Rafal Sarnecki, maar in de kwartfinales bleek Helal te sterk.

Op de 500 meter tijdrit eindigden Steffie van der Peet en Kyra Lamberink naast het podium. Van der Peet (22) werd vierde in 33,673 seconden, ruim een seconde achter de Duitse winnares Emma Hinze. Lamberink (26) eindigde als zevende in 34,042.

Megens

Brian Megens eindigde als vijfde geëindigd op de individuele achtervolging. De Maastrichtenaar, die een verleden als darter heeft, lag lang op een positie die recht gaf op deelname aan de strijd om het brons, maar zag in de laatste rit de Duitser Nicolas Heinrich en de Brit Charlie Tanfield onder zijn tijd uitkomen.

Brian Megens, hij rijdt zijn eerste EK. Ⓒ ANP

Heinrich (4.08,995) rijdt in de finale tegen de Italiaan Davide Plebani (4.12,412). De troostfinale gaat tussen Tanfield (4.12,600) en de Italiaan Manlio Moro (4.13,166). Megens, Nederlands kampioen tijdrijden bij de elite zonder contract, kwam na 4 kilometer uit op 4.15,460. Bij de vrouwen eindigde Daniek Hengeveld als achtste in een tijd van 3.28,233 over 3 kilometer.

Van Poppel vervangt Eenkhoorn

De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout heeft een dag voor de wegwedstrijd op de EK een wijziging moeten doorvoeren in zijn ploeg. Pascal Eenkhoorn, de Nederlands kampioen op de weg, trok zich terug omdat hij naar verluidt nauw contact heeft gehad met iemand die positief testte op het coronavirus. Moerenhout riep Boy van Poppel op als vervanger van de 25-jarige renner van Jumbo-Visma, aldus een woordvoerder van wielerbond KNWU.

Sprinter Fabio Jakobsen is de Nederlandse kopman in de wedstrijd over ruim 207 kilometer. Jakobsen, die in de Tour de France een ritzege boekte, moet op het grotendeels vlakke parcours gaan meedoen om de winst. Hij krijgt steun van onder anderen Danny van Poppel, Jos van Emden en Nils Eekhoff.

„Met deze sterke ploeg kunnen we Fabio goed ondersteunen en willen we hem op de best mogelijke plek afzetten voor een massasprint”, zei Moerenhout eerder al. De koers begint om 10.15 uur, de finish wordt rond 15.30 uur verwacht.