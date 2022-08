EK baanwielrennen: Van Loon strandt in kwartfinale

De 23-jarige Helal nam in beide heats op de korte baan van 200 meter in München direct na de start de leiding. Het lukte Van Loon beide keren niet om de Fransman te passeren. De jonge Nederlander mocht op de EK uitkomen op de sprint bij afwezigheid van Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. De nummers 1 en 2 van de Olympische Spelen van Tokio en ook van de EK van vorig jaar in Zwitserland op dit onderdeel deden in München alleen mee aan de teamsprint.

Samen met Roy van den Berg pakten Lavreysen en Hoogland vrijdag zoals verwacht het goud. Ze keerden daarna terug naar huis. In de trein zagen ze op een laptop via een livestream de jonge Van Loon in de kwalificatie de vijfde tijd noteren (9,695 seconden). Van Loon mocht daardoor de eerste knock-outronde overslaan. In de achtste finales versloeg hij de Pool Rafal Sarnecki, maar in de kwartfinales bleek Helal te sterk.

Op de 500 meter tijdrit eindigden Steffie van der Peet en Kyra Lamberink naast het podium. Van der Peet (22) werd vierde in 33,673 seconden, ruim een seconde achter de Duitse winnares Emma Hinze. Lamberink (26) eindigde als zevende in 34,042.

Megens

Brian Megens eindigde als vijfde geëindigd op de individuele achtervolging. De Maastrichtenaar, die een verleden als darter heeft, lag lang op een positie die recht gaf op deelname aan de strijd om het brons, maar zag in de laatste rit de Duitser Nicolas Heinrich en de Brit Charlie Tanfield onder zijn tijd uitkomen.

Brian Megens, hij rijdt zijn eerste EK.

Heinrich (4.08,995) rijdt in de finale tegen de Italiaan Davide Plebani (4.12,412). De troostfinale gaat tussen Tanfield (4.12,600) en de Italiaan Manlio Moro (4.13,166). Megens, Nederlands kampioen tijdrijden bij de elite zonder contract, kwam na 4 kilometer uit op 4.15,460. Bij de vrouwen eindigde Daniek Hengeveld als achtste in een tijd van 3.28,233 over 3 kilometer.