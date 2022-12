Ajax verliest van Blackburn, arbitrage loopt veld af bij oefenduel PEC Zwolle

Bij Ajax stonden door de vele afwezigen onder andere een flink aantal spelers van de beloftenploeg in de basis. Ook maakten Maarten Stekelenburg en Ahmetcan Kaplan speelminuten, zij misten beiden vrijwel alle wedstrijden tot dusver dit seizoen wegens blessures.

De 1-0 viel pas nadat Kaplan, net zoals Brian Brobbey, in de rust was vervangen. Tyrhys Dolan kon zo doorlopen en scoren. Even nadat er nog meer gewisseld was, en er bijna een volledige jeugdploeg op het veld stond, maakte Dolan ook nog zijn tweede.

Ajax hervat de competitie op 8 januari met een uitwedstrijd tegen NEC.

Arbitrage loopt veld af bij PEC

Elders in Spanje oefent - de tweede helft is momenteel nog bezig - PEC Zwolle zaterdagmiddag tegen KV Oostende. De wedstrijd kreeg halverwege de eerste helft een vreemde wending, toen de Oostenrijkse trainer van Oostende rood kreeg. Naar verluidt dacht een van de assistenten dat hij werd uitgescholden in het Engels, iets dat volgens de aanwezigen van PEC Zwolle niet het geval was. Dominik Thalhamme ontkende de aantijgingen ook en weigerde de bank te verlaten, waarna de arbitrage zelf de kleedkamer opzocht.

Uiteindelijk kwam na goed overleg het scheidsrechterstrio terug het veld op. De rode kaart bleef echter wel staan voor Thalhamme, die de rest van de wedstrijd dus vanachter het hek moest volgen.