Van Bronckhorst realistisch: ’We zijn nog niet van niveau Ajax’

„Of we gelijkwaardig zijn aan Ajax? Een team dat recent nog bijna in de finale stond en het al vijf of zes jaar goed doet in Europa? Nee, we zijn nog niet op hetzelfde niveau, maar we ontwikkelen ons”, zei Van Bronckhorst tijdens zijn persconferentie na een vraag over de verhoudingen.

„De spelers van Ajax zijn over het algemeen van een hoger niveau. Zij hebben een groter budget en hebben voor 100 miljoen gekocht. Dat kunnen we niet vergelijken. Ze hebben nota bene een verdediger van ons overgenomen.” Daarmee doelde Van Bronckhorst op Calvin Bassey, die voor meer dan 20 miljoen euro overkwam.

Rangers FC, nog puntloos, moet met vijf doelpunten verschil winnen om ten koste van Ajax te overwinteren in de Europa League. „We kunnen wel de strijd met ze aangaan, zeker op Ibrox. We weten dat we sterk zijn in eigen huis. Dat hebben we vorig seizoen ook laten zien. Maar het niveau is zo hoog, we moeten er hard voor werken.”

Rangers FC - Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur.