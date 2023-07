VIDEO Mireia Benito eerste uitvaller van Tour de Femmes na harde val

Spaanse wielrenster Mireia Benito heeft de Tour de France Femmes al in de eerste etappe moeten verlaten. De 26-jarige tijdritkampioene van haar land raakte van de weg en viel hard in een greppel. Op tv-beelden was te zien dat de renster van AG Insurance een nekbrace kreeg aangebracht en daarna per ambulance werd afgevoerd.

Mireia Benito kwam hard ten val tijdens de eerste etappe van Tour de Femmes. Ⓒ Screenshot Eurosport