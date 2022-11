City met hakken over de sloot voorbij Fulham, Summerville weer de held bij Leeds

City had dit seizoen in eigen huis nog geen enkele schade opgelopen, en leek tegen Fulham die reeks eenvoudig voort te zetten. Na een dik kwartier zorgde Julian Alvarez op aangeven van Ilkay Gündogan namelijk voor 1-0.

Niet lang na die treffer keerde het tij echter, toen Joao Cancelo een directe rode kaart pakte na obstructie jegens Harry Wilson. Fulham kreeg bovendien een penalty, die door Andreas Pereira werd benut.

In ondertal was City na rust niet de geoliede machine die het eerder dit seizoen zo vaak wel was, maar kansen deden zich desalniettemin toch voor. Erling Haaland leek een kwartier voor tijd zelfs voor 2-1 te zorgen, maar de VAR zette wegens buitenspel een streep door dat feestje. Toch liet de Noor het Etihad Stadium juichen, door ver in blessuretijd zijn penalty onberispelijk binnen te jagen.

Summerville wéér de held

Leeds United en Bournemouth maakten er op Elland Road een waar spektakel van. Al na twintig minuten stond het 1-2, en kort na rust leken de bezoekers via Dominic Solanke de wedstrijd naar zich toe te trekken. Leeds toonde zich echter een betrouwbare diesel en ging nadat het eerste uur had geslagen helemaal los. Sam Greenwood en Liam Cooper zorgden voor 2-3 en 3-3, waarna Crysensio Summerville opnieuw de absolute held van Leeds werd.

Summerville (#10) bezorgde Leeds opnieuw de drie punten. Ⓒ ANP/HH

Spectaculaire zaterdag

Ook bij Nottingham Forest en Brentford zat het venijn hem in het absolute einde van de staart. Brentford leek met 1-2 de gelukkigste van de twee, maar in minuut 96 bezorgde Mathias Jorgensen de thuislploeg toch nog een zwaarbevochten punt.

Brighton & Hove Albion ging met de zege aan de haal op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. Het spektakel vond in deze wedstrijd vooral vóór rust plaats, want toen de thee werd ingeschonken was er al vier keer gescoord en was Nelson Semedo bij de Wolves met rood van het veld gestuurd. Pascal Gross zorgde een kleine tien minuten voor tijd voor de enige treffer na rust, maar dat bleek wel de winnende voor Brighton.