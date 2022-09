Ploeg Van der Poel reageert op hotelincident en veroordeling

Het was verbaasd wakker worden zondagochtend met het nieuws dat Van der Poel de nacht voor het WK wielrennen in een Australische cel had doorgebracht. In het kort: Van der Poel werd zaterdagavond wakker gehouden door luidruchtige kinderen op de gang van zijn hotel. Na een tijdje maakte hij naar verluidt „op een niet zo vriendelijke manier” duidelijk dat de kinderen ermee moesten stoppen. De politie werd erbij gehaald en Van der Poel werd meegenomen voor een verhoor. Om 4 uur ’s ochtends was hij pas terug op zijn hotelkamer.

„Wij hebben akte genomen van de gebeurtenissen van de afgelopen 48 uur in Wollongong”, stelt Alpecin-Deceuninck maandagavond in een persbericht. „Het is duidelijk dat dit een verhaal is met enkel verliezers, en dat kunnen wij alleen maar betreuren.”

Gesprek met Van der Poel

„In eerste instantie lag onze focus op het voorzien van juridische bijstand ter plaatse en het mogelijk maken van een snelle terugkeer van Mathieu van der Poel. Nu dat is gebeurd willen wij een zo volledig mogelijk beeld krijgen van het verloop van het incident, onder meer door inzage van het complete dossier (de documenten van de rechtbank ontbreken nog) en een gesprek met Mathieu van der Poel en betrokkenen bij Team NL. Op basis daarvan zullen wij bepalen welke stappen er genomen worden.”

„Wij willen stellig benadrukken dat respect voor anderen binnen en buiten het peloton te allen tijde een basiswaarde is van Alpecin-Deceuninck. Daarom ook dat wij dit op een gepaste manier willen opvolgen. Pas daarna zullen renner en team verder communiceren en desgevallend vragen van de media hierover beantwoorden.”