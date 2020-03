Franse stadionspeaker leeft zich uit in leeg stadion

De stadionspeaker bij RC Lens - Orléans, een duel in de tweede Franse divisie dat ook zonder publiek werd gespeeld, leefde zich helemaal uit na een benutte strafschop van Florian Sotoca. De man deed net alsof hij even was vergeten dat hij zijn kunsten moest vertonen voor lege tribunes: ’Doelpunt, nummer zeven Florian....’ riep hij luidkeels de naam van de doelpuntenmaker om vervolgens even te wachten op een reactie van de fans die de naam konden aanvullen. Die waren er dus niet, na enkele seconden deed hij dat dan zelf maar: ’Sotoca!’