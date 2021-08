SC Cambuur verslaat tiental FC Twente

De zege op FC Twente was voor SC Cambuur de eerste Eredivisiezege sinds 12 december 2015 in het degradatiejaar 2015/2016. Toen waren de Friezen in eigen huis te sterk voor NEC (3-1) door twee goals van Bartholomew Ogbeche en een eigen goal van NEC’er Christian Santos. Ook toen stond Cambuur onder leiding van trainer Henk de Jong.

Sindsdien knokten de Friezen voor promotie. Dat leek in het coronajaar 2019/2020 al te lukken, toen SC Cambuur als overtuigende koploper op het kampioenschap afstevende. Maar de competitie werd stilgelegd en de KNVB besloot geen promotie toe te passen. Afgelopen seizoen deed SC Cambuur het kunstje nog eens over en promoveerde als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie naar het hoogste niveau.

SC Cambuur was tot gisteravond een van de vier nog puntloze teams in het nog prille Eredivisie-seizoen. Op de eerste speeldag was er de ongelukkige thuisnederlaag tegen FC Groningen, toen Jørgen Strand Larsen met zijn geweldige omhaalgoal in de blessuretijd de Friezen de das omdeed. En vorige week was PSV ondanks een groot aantal mutaties te sterk in Eindhoven.

In beide partijen liet SC Cambuur zien voetballend mee te kunnen op Eredivisie-niveau en die lijn werd doorgetrokken tegen FC Twente. Het elftal van Henk de Jong voetbalde gemakkelijker dan FC Twente, was ook dreigender dan de gasten en kreeg een aantal aardige kansen. Eén grote kans was er voor rust via Robin Maulun na goed voorbereidend werk van Tamás Kiss, maar FC Twente-doelman Lars Unnerstall redde voortreffelijk.

SC Cambuur-keeper Sonny Stevens redt tegen FC Twente. Ⓒ ANP

FC Twente kreeg via Ricky van Wolfswinkel ook een grote kans, maar verder was het tegenvallend wat het team van trainer Ron Jans liet zien. Op papier ziet het er goed uit, wat FC Twente op de been kan brengen, maar het is nog allerminst een ingespeeld team. Het spel oogde onwennig en FC Twente slaagde er onvoldoende in om Cambuur onder druk te krijgen.

De beslissing van Jans om vast te houden aan Jayden Oosterwolde als partner van Robin Pröpper centraal achterin, pakte niet goed uit. Oosterwolde was erg onrustig en trok regelmatig met grote passen op avontuur, zoals hij gewend was als linksback, wat de balans bij FC Twente niet ten goede kwam.

Ook na rust was het SC Cambuur, dat de dans leidde. De Friezen, die de aanwinsten Maxim Gullit (Jong AZ) en Filip Krastev (SK Lommel) nog niet in de wedstrijdselectie had zitten, speelde in een hoog tempo. De irritaties kwamen steeds nadrukkelijker aan de oppervlakte bij FC Twente. Het was niet handig van Jans, dat hij de geagiteerde Luka Ilic liet staan. Na tien minuten in de tweede helft incasseerde de huurling van Manchester City zijn tweede gele kaart, waardoor FC Twente met een man minder verder moest. Daarmee sloeg de balans definitief door in het voordeel van SC Cambuur, dat in de 66e minuut verdiend op voorsprong kwam door invaller Jamie Jacobs.

In de slotfase probeerde Jans de gelijkmaker nog te forceren met een driedubbele wissel. Wout Brama, hersteld van een langdurige blessure, Luca Everink en Manfred Ugalde kwamen in het veld voor de laatste tien minuten. Het was Everink die nog het dichtst bij de gelijkmaker kwam. De rechtsback dwong met een afstandsschot voormalig FC Twente-keeper Sonny Stevens tot een knappe redding. In de eerste minuut van de blessuretijd was het Jacobs, die met zijn tweede goal van de avond aan alle onzekerheid een einde maakte, en zorgde voor een volksfeest in het Cambuur-stadion.

