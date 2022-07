Budget F1-teams verhoogd vanwege inflatie

Na overleg tussen de teams, F1-leiding en FIA is overeengekomen dat het plafond met 3,1 procent omhoog gaat. In de reglementen was daarbij al rekening gehouden met een inflatiedrempel van 3 procent. Negen van de tien teams gingen met de verhoging akkoord, wat voldoende is.

Veel was er de laatste weken ook te doen om de nieuwe, technische richtlijn van de FIA om het stuiteren van de auto’s tegen te gaan. De autosportfederatie doet sinds kort metingen om het gestuiter onder ogen te krijgen. Ook wordt gekeken naar de slijtage van de plank onder de auto’s en de manier waarop de vloer ’flext’. Eigenlijk zou de richtlijn al bij de volgende Grand Prix in Frankrijk ingaan, maar dat is nu verschoven naar de eerste race na de zomerstop, in België.

Op de motorreglementen die vanaf 2026 ingaan is nog geen definitieve klap gegeven, maar dat gebeurt waarschijnlijk in de komende weken of maanden. Daarnaast is al de afspraak gemaakt dat de wintertest volgend jaar niet in Europa (Barcelona) hoeft plaats te vinden. Naar verwachting wordt er volgend seizoen drie dagen getest in Bahrein, waar vervolgens op 5 maart ook de eerste race wordt verreden.

