Tegen wie moeten PSV, Feyenoord en AZ nu?

Mede dankzij een treffer van de oud-spits van onder meer Excelsior versloegen de Israëliërs het Zweedse Nörrkoping met 3-1. Dat was voldoende na de 1-1 in het heenduel. Feyenoord speelt, net als PSV en AZ, volgende week donderdag eerst een thuisduel. De return is een week later.

PSV treft Apollon Limassol in de play-off voor de groepsfase. De Eindhovenaren werken de return in Cyprus af in het stadion van APOEL Nicosia, omdat het onderkomen van Apollon Limassol zelf niet aan de UEFA-eisen voldoet. Dat betekent dat de ploeg van trainer Mark van Bommel in hetzelfde stadion speelt waarin Ajax komende dinsdag zijn heenduel in de play-off voor de groepsfase van de Champions League afwerkt.

Apollon Limassol schakelde Austria Wien (2-1 en 3-1). Goed nieuws voor Nederland met het oog op de coëfficientielijst, waarop Oostenrijk de grootste concurrent is om de felbegeerde elfde plek. AZ moet afrekenen met FC Antwerp. De Belgen verloren van Viktoria Plzen (2-1), maar dat was voldoende na de 1-0 thuiszege.

